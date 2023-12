„OHZ hilft“ verteilt Weihnachtstüten an Kinder in Ukraine

Osterholz-Scharmbeck/Perwomaisk - Weihnachtstüten für Kinder in der Ukraine: Der Verein „OHZ hilft“ aus Osterholz-Scharmbeck hat einen Spendentransport in die ukrainische Stadt Perwomaisk organisiert. Dort verteilten Mitarbeiter Weihnachtsgeschenke an Kinder in Waisenhäusern. „Ich habe bei meinen Aufenthalten in der Ukraine immer auch das Leid der Kinder wahrgenommen“, sagte Peter Göbel, Initiator und Vorsitzender des Vereins, am Dienstag. Deshalb habe er eine ganz besondere Aktion nur für Kinder organisiert. „Es hat alles gut geklappt“, erklärte Göbel. Gespendet hätten überwiegend Privatpersonen aus dem Landkreis.

Der Spendentransport war am 14. Dezember in Niedersachsen gestartet und wird am 21. Dezember wieder zurückkehren. Bereits zum achten Mal in diesem Jahr gab es eine Hilfslieferung aus der niedersächsischen Stadt in die Ukraine, wie Göbel berichtete. Über einen früheren Spendentransport war der Initiator auf die Stadt Perwomaisk mit rund 14 500 Einwohnern gekommen.

Seit März 2022 organisiert der Verein Hilfstransporte ins Kriegsgebiet der Ukraine und versorgt die Menschen dort mit Lebensmitteln, Säuglingsnahrung, Medikamenten und warmer Kleidung. Außerdem unterstützt er Flüchtlinge im Landkreis bei der Unterbringung und Ausstattung.