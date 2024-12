Ohne Licht in der Arena: Weihnachtslieder statt Alba-Spiel

Die Alba-Fans zeigten sich kreativ und stimmten Weihnachtslieder an.

Berlin - Geduld mussten die Basketballer von Alba Berlin und den MHP Riesen Ludwigsburg aufbringen. Vor dem Beginn des Bundesliga-Spiels am 1. Advent um 15.00 Uhr fiel aufgrund eines technischen Fehlers das Licht aus und tauchte die Halle ins Dunkel. Die Fans stimmten sich in der unabsichtlichen Auszeit auf das Weihnachtsfest ein und sangen „Oh Tannenbaum“ und „Kling Glöckchen klingelingeling“ und hielten dazu ihre Handy-Taschenlampen in die Höhe.

Der Hallensprecher bat um Geduld, die Fans sangen weiter. Um 15.22 Uhr ging das Licht zunächst an, fiel dann noch einmal einen Moment aus, ehe zwei Minuten später das Spiel angepfiffen werden konnte.

Um 15.29 Uhr fiel das Licht wieder aus, nachdem Alba die erste Auszeit genommen hatte. Während der Pause konnten die Techniker den Soll-Zustand wieder herstellen. Alba bereiteten die technischen Probleme auch auf dem Feld Sorgen. Die Mannschaft hatte in den ersten Minuten noch nicht den Durchblick und lag mit 2:11 hinten.