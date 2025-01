Eisenach - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach sucht für die kommende Saison einen neuen Trainer. Wie der Club mitteilte, habe man sich mit Coach Misha Kaufmann auf eine vorzeitige Auflösung des ursprünglich bis 2027 laufenden Vertrages zum Ende der aktuellen Spielzeit geeinigt. Damit entsprach der Verein dem Wunsch des 40 Jahre alten Schweizers.

Zugleich machte der Club damit die Trennung zum Saisonende offiziell, nachdem es bereits seit Wochen Fragen um die Zukunft des Schweizers in Eisenach gegeben hatte. Im vergangenen Dezember hatte der Erstligist mitgeteilt, dass der Erfolgscoach um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten hatte. Medienberichten zufolge soll Kaufmann künftig den Ligarivalen TVB Stuttgart übernehmen.

Suche nach einem Nachfolger hat schon begonnen

„Wir kommen der Entscheidung Misha Kaufmanns aufgrund seiner Verdienste der vergangenen Jahre nach, um damit seine Verdienste zu würdigen“, sagte Geschäftsführer René Witte. Kaufmann hatte die Thüringer 2021 in der 2. Bundesliga übernommen, sie in die Bundesliga geführt und den Klassenverbleib geschafft. Aktuell ist der ThSV mit 16:16 Punkten Tabellenachter. Zudem hatte der Club im DHB-Pokal die erstmalige Teilnahme am Final Four in Köln durch eine 28:31-Niederlage im Viertelfinale bei den Rhein-Neckar Löwen nur knapp verpasst.

Nach Club-Angaben hat der Sportliche Leiter Maik Nowak schon mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. „Wir befinden uns bereits in intensiven und konstruktiven Gesprächen, und werden zu gegebener Zeit den neuen Cheftrainer des ThSV Eisenach vorstellen, der das Amt ab 01.07.2025 bekleidet“, sagte Nowak laut Vereinsmitteilung.