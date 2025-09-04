Mit diesem Transfer hatte niemand gerechnet: Wolfsburgs-Talent David Odogu wechselt zum Top-Club AC Mailand. Jetzt wurde er dort vorgestellt.

Mailand - Von der Ersatzbank des VfL Wolfsburg zum Weltclub AC Mailand: Mit dieser Entwicklung am letzten Tag der Wechselfrist hat auch der deutsche U17-Weltmeister David Odogu nicht gerechnet.

„Das war ein Last-Minute-Transfer, eine Überraschung für mich selbst. Ich habe davon nur 24 Stunden vor dem Ende des Transferfensters erfahren“, sagte der 19 Jahre alte Abwehrspieler bei seiner Vorstellung in Italien.

„Ich war nicht schockiert“

Die Mailänder suchten dringend noch einen Verteidiger und entschieden sich sehr kurzfristig für Odogu, nachdem andere Transfers wie die von Joe Gomez (FC Liverpool) oder Manuel Akanji (jetzt Inter Mailand) geplatzt waren. Trotz der überschaubaren Erfahrung von nur drei Bundesliga-Einsätzen geht der gebürtige Berliner diese Herausforderung aber sehr selbstbewusst an.

„Klar, der Anruf war eine Überraschung. Aber ich war auch nicht schockiert“, sagte Odogu. „Ich habe immer an meine Qualitäten geglaubt. Ich weiß, dass ich mit starken Spielern mithalten kann. Ich möchte in diesem Team ein Startelf-Spieler werden.“

Zum Vorbild nimmt er sich den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger von Real Madrid. „Genau wie er will ich aggressiv und ein Leader sein“, sagte Odogu. „Ich will genau seine Mentalität haben und alles dafür tun, um unser Tor zu verteidigen.“