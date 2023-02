Eine Frau ließt einen Brief, den Kinder einer Schulklasse an den Osterhasen geschrieben haben.

Seifhennersdorf - Osterstimmung in der Oberlausitz: Das Osterhasenpostamt im Kinder- und Jugenderholungszentrum Querxenland ist bereit für den Saisonstart. Die ersten Briefe an den Osterhasen sind bereits eingetroffen, wie das Jugendzentrum am Freitag in Seifhennersdorf mitteilte. „Olli Osterhase“ und seine Hasenhelfer antworten bis Gründonnerstag (6. April) auf Osterhasenbriefe aus aller Welt. Das Briefpapier sei frisch gedruckt und die Schreibmaschine kalibriert.

Pro Jahr gehen zwischen 1000 und 2000 Briefe an das Osterhasenpostamt, das 2005 ins Leben gerufen wurde. Seit 2010 wohnen „Olli Osterhase“ und seine Frau „Lotti Langohr“ im Kiez Seifhennersdorf. Seither beantworte das Hasenpaar in der Osterzeit Briefe. Die Osterwünsche seien meist schön gestaltet, bemalt oder gebastelt und beinhalten liebevolle Ostergrüße und -wünsche. In den vergangenen Jahren soll das Osterhasenpostamt sogar ein Brief aus den weitentfernten Philippinen erreicht haben.

„Besonders wichtig ist es, dass die Kinder ihre Absender-Adresse gut lesbar auf dem Brief notieren“, sagt „Olli Osterhase“. Denn nichts sei trauriger als ein unbeantworteter Brief eines Kindes. Zudem lädt das Jugenderholungszentrum Familien zum jährlichen Osterfest am 26. März ein. Auf dem Programm stehen unter anderen Oster-Basteleien, eine Ostereiersuche, Osterhasen-Wettspiele, ein Laufradparcours sowie ein buntes Bühnenprogramm.