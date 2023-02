Oberhof - Der Bürgermeister von Oberhof, Thomas Schulz, hat nach dem tödlichen Unfall auf der Bob- und Rennrodelbahn den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. „Ich kann das nicht fassen und habe tiefes Mitleid“, sagte Schulz am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Gedanken sind bei der Familie.“ So ein tragischer Unfall sei in seiner 17-jährigen Amtszeit noch nicht passiert. Wenn geklärt sei, ob menschliches Versagen oder ein technischer Defekt dafür verantwortlich sei, würden Lehren daraus gezogen.

Am Donnerstagabend war ein 45 Jahre alter Mann in dem auch für Freizeitvergnügen genutzten Eiskanal in Oberhof ums Leben gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein Gästebob im Zielbereich in zwei Schlauchringe, sogenannte Ice-Tubes, gefahren. Der Mann soll sich ebenso wie eine 41 Jahre alte schwer verletzte Frau in einem dieser Schlauchringe befunden haben, mit dem auch Laien die Bahn befahren können.

Der Vierer-Bob wurde den Angaben nach von einem erfahrenen Piloten gesteuert. Weitere Mitfahrer waren Infrastrukturstaatssekretär Torsten Weil, eine Ministeriumsmitarbeiterin sowie ein Mitarbeiter der Landesforstanstalt. Sie erlitten leichte Verletzungen.