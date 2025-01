Franziska Preuß aus Deutschland beim Training vor dem Sprintrennen der Frauen beim Biathlon Weltcup in der Arena am Rennsteig. Wintersport ist ein wichtiger Tourismusfaktor in Thüringen.

Erfurt/Oberhof - Der Thüringen-Tourismus profitiert nach Einschätzung von Sportminister Stefan Gruhner (CDU) von großen Wintersportwettbewerben wie aktuell dem Biathlonweltcup in Oberhof. „Wintersport ist im Thüringer Wald ein Kulturgut. Er verbindet die Menschen und schafft Identität“, erklärte Gruhner in Erfurt. Von der Strahlkraft des Wintersports profitiere der gesamte Freistaat.

Thüringen habe in den vergangenen Jahren kräftig in die Sportstätten in Oberhof investiert. „Jedoch bringt die beste Sportstätte nichts, wenn es kein gutes Zusammenspiel zwischen Haupt- und Ehrenamt gibt“, so der Minister. Mehr als 700 Helferinnen und Helfer seien im Einsatz. Sie würden etwa 20.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisten und „Oberhof so zum Leuchten bringen“.