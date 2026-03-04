In einem Wohnhaus in Bramsche bei Osnabrück fallen Schüsse. Zwei Menschen sterben. Das Ergebnis der Obduktion lässt die Ermittler zu einem klaren Ergebnis kommen.

In einem Wohnhaus in Bramsche fanden Polizisten einen toten Mann und konnten eine schwerverletzte Frau auch nicht mehr retten.

Bramsche - Nach dem Tod zweier Menschen in einem Wohnhaus in Bramsche bei Osnabrück liegt das Obduktionsergebnis vor. „Daraus geht hervor, dass der Vater zunächst auf seine Tochter schoss und anschließend auf sich selbst“, sagte der Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft Alexander Retemeyer zwei Tage nach den tödlichen Schüssen.

Am Montag war nach einer Meldung über Schreie und mögliche Schüsse ein Großaufgebot von Einsatzkräften in den Stadtteil Gartenstadt ausgerückt. Im Haus fanden die Kräfte den 86-jährigen Mann tot auf und konnten die 62-jährige Frau auch nicht mehr retten. Ermittler durchsuchten das Haus und sicherten Spuren. Dabei fanden sie eine Schusswaffe. Der Mann durfte mit einer Waffenbesitzkarte legal Waffen besitzen.

Nach derzeitigem Stand gehen die Ermittler von einem Streit zwischen Vater und Tochter aus. Sollte es keine gravierenden neuen Erkenntnisse geben, dürften die Ermittlung zu dem Fall aber eingestellt werden, weil nicht gegen Tote ermittelt wird.