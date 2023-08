Obdachlosen-Zeltlager in Berlin-Kreuzberg abgebrannt

Berlin - Ein kleines Zeltlager von Obdachlosen ist in Berlin-Kreuzberg abgebrannt. Die brennenden Zelte auf einem Grünstreifen zwischen Landwehrkanal und Schöneberger Ufer waren am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr von einem Autofahrer bemerkt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Das Zeltlager wurde vollständig zerstört, Menschen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache.