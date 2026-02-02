Nürnberg - Die Fußballerinnen des 1. FC Nürnberg haben sich mit Stürmerin Emöke Papai von Bundesliga-Rivalen Werder Bremen verstärkt. Die 22 Jahre alte Nationalspielerin aus Ungarn war zur Saison 2024/25 zu den Hanseatinnen gekommen. In seither 34 Spielen schoss sie sechs Tore.

Beim fränkischen Aufsteiger soll sie mithelfen, die Klasse zu halten. Nach 16 Spielen rangiert der „Club“ auf Platz zehn mit sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. „Emö bringt viel Qualität in der Box sowie in engen Räumen mit. Sie verfügt nicht nur über Tiefgang für unser Umschaltspiel, sondern auch über eine hohe Abschlussqualität bei freiem Schussbein“, sagte Nürnbergs Frauenfußball-Leiter Osman Cankaya laut einer Mitteilung.