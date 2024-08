In einigen Bundesländern haben die Sommerferien erst begonnen, in anderen enden sie bald wieder. Das sorgt für Verkehr auf den deutschen Fernstraßen.

München - Zum Beginn des Wochenendes hat es laut ADAC auf deutschen Autobahnen zunächst nur wenige längere Staus gegeben. Am späten Freitagnachmittag gehörten die Autobahn 5 von Frankfurt Richtung Kassel und die A 24 in Richtung Berliner Ring zu den wenigen Fernstraßen mit längeren Staus, sagte eine Sprecherin des Automobilclubs am Freitagnachmittag in München. Auch auf den Autobahnen in Richtung München seien viele Reisende unterwegs.

Weil in Bremen, Niedersachsen, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Sommerferien in Kürze enden, rechnete der Automobilclub aber bis Sonntag mit vollen Straßen und vielen Staus.