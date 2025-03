Das Mittelalter-Spektakel „Mystica Hamelon“ soll am Wochenende wieder Hunderte Besucher in die Stadt im Weserbergland locken. Allerdings gibt es strenge Vorgaben für Aussteller und Gäste.

Hameln - Für das Mittelalter-Spektakel „Mystica Hamelon“ an diesem Wochenende gilt ein verschärftes Sicherheitskonzept. Künstler oder Besucher des Events in Hameln dürfen nur Hieb- und Stichwaffen mit abgestumpften Klingen und abgerundeten Spitzen dabeihaben. Die Waffen müssen am Kostüm oder an der Rüstung so befestigt sein, dass Dritte sie nicht abreißen können, wie der Landkreis Hameln-Pyrmont verfügte.

Armbrüste dürfen nur ohne funktionstüchtige Sehne und ohne Pfeilspitzen getragen werden. Schusswaffen sind tabu - nur funktionsunfähige Nachbildungen sowie Imitationen aus Schaumstoff, Gummi, Pappe oder Plastik sind erlaubt.

Hintergrund des neuen Sicherheitskonzepts sei die Verschärfung des Waffengesetzes im Oktober, teilten der Landkreis, die Stadt sowie die Polizei Hameln mit. Wer ohne Kostüm die Veranstaltung besuche, dürfe laut Waffengesetz ohnehin keine Waffen dabeihaben, auch keine Messer. Dies werde vom Landkreis und der Polizei kontrolliert - auch ohne Anlass.

Das traditionsreiche Mittelalter-Event „Mystica Hamelon“ startet schon am Freitag. Ausstellende und Gäste werden in historischen Kostümen und Rüstungen in der Stadt im Weserbergland erwartet. Zum Programm gehören Feuershows und Ritterkämpfe. Auf dem Markt gibt es mittelalterliche Speisen und Getränke wie Honigwein und Spanferkel.