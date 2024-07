Leipzig - Lediglich neun Profis haben den offiziellen, nichtöffentlichen Trainingsauftakt von Fußball-Bundesligist RB Leipzig bestritten. Darunter waren mit Mohamed Simakan, Amadou Haidara, Kevin Kampl, Eljif Elmas und Lukas Klostermann nur fünf Akteure mit Stammspieler-Möglichkeiten. Begrüßt im Team wurden die beiden Neuzugänge Torhüter Maarten Vandevoordt (Genk)und Assan Ouedraogo, der vom FC Schalke 04 geholt wurde.

Nach einigen Tests auf dem Fahrradergometer am Morgen versammelte Trainer Marco Rose die Mannschaft am Nachmittag erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. Mit dabei waren auch mehrere Nachwuchsspieler um die U17-Weltmeister Winners Osawe und Robert Ramsak.

EM-Fahrer erhalten noch länger Urlaub

Noch länger verzichten muss Rose auf seine EM-Starter. Die mit Ungarn nach der Gruppenphase ausgeschiedenen Peter Gulacsi und Willi Orban werden in einer Woche in Leipzig erwartet. Die nach dem Aus im Achtelfinale noch im Urlaub weilenden Lois Openda (Begien), Yussuf Poulsen (Dänemark), Nikolas Seiwald und Christoph Baumgartner (beide Österreich) sowie Benjamin Sesko (Slowenien) haben noch zwei Wochen Zeit zur Regeneration und steigen vor der USA-Reise des Teams (28. Juli bis 4. August) wieder ins Mannschaftstraining ein. Die beiden deutschen EM-Starter David Raum und Benjamin Henrichs werden am 1. August in Leipzig zurückerwartet und trainieren dann bis zur Rückkehr der Mannschaft individuell.

Offen bleibt die Zukunft von Dani Olmo und Xavi Simons. Olmo wird von europäischen Großclubs umworben und könnte wegen seiner Ausstiegsklausel in Höhe von kolportierten 60 Millionen Euro bis Ende Juli den Club verlassen. Simons, wie Olmo noch im Halbfinale der EM vertreten, ist nach Beendigung der Leihe zu Paris Saint Germain zurückgekehrt, wird von den Franzosen aber noch einmal verliehen. Ob er sich für die Offerte des FC Bayern München oder die von RB Leipzig entscheidet, ist derzeit offen.