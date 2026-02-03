Die Notrufzentrale im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kämpft mit einer Störung der 112. Wer Hilfe benötigt, muss über den Polizeinotruf gehen.

Bitterfeld-Wolfen - Die Notrufnummer für medizinische Notfälle und Brände ist derzeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht erreichbar. Die Leitstelle sei wegen einer Störung nicht über die Notrufnummer 112 zu erreichen, wie die Landkreisverwaltung in Bitterfeld-Wolfen mitteilte. Die Menschen würden gebeten, auf die Polizeinotrufnummer 110 auszuweichen. Der Anruf werde weitergeleitet, hieß es. Dem Landkreis zufolge wird intensiv an der Behebung der Störung gearbeitet.