  3. Störung: Notruf 112 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht erreichbar

Die Notrufzentrale im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kämpft mit einer Störung der 112. Wer Hilfe benötigt, muss über den Polizeinotruf gehen.

Von dpa 03.02.2026, 10:09
Die Leitstelle im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kämpft mit einer Störung. (Symbolbild)
Bitterfeld-Wolfen - Die Notrufnummer für medizinische Notfälle und Brände ist derzeit im Landkreis Anhalt-Bitterfeld nicht erreichbar. Die Leitstelle sei wegen einer Störung nicht über die Notrufnummer 112 zu erreichen, wie die Landkreisverwaltung in Bitterfeld-Wolfen mitteilte. Die Menschen würden gebeten, auf die Polizeinotrufnummer 110 auszuweichen. Der Anruf werde weitergeleitet, hieß es. Dem Landkreis zufolge wird intensiv an der Behebung der Störung gearbeitet.