Ein medizinischer Notfall überschattete den Sieg des VfB am vergangenen Sonntag. Ein Mainzer Fan musste reanimiert werden. Nun gibt der Club eine Einschätzung preis.

Der Fußball-Fan, der im Spiel der Mainzer in Stuttgart reanimiert werden musste, ist nach Club-Angaben auf dem Weg der Besserung.

Stuttgart - Nach dem medizinischen Notfall beim Bundesliga-Auftritt des FSV Mainz 05 in Stuttgart hat der Club die Entwarnung bekräftigt. Der Mainzer Fan, der am vergangenen Sonntag reanimiert werden musste, sei „auf dem Wege der Besserung“, teilte der Erstligist mit.

In der Partie der Mainzer beim VfB Stuttgart war der Fußball-Fan mehr als 20 Minuten lang von Sanitätern behandelt und reanimiert worden. Das Spiel war währenddessen weitergelaufen, beide Lager hatten die Unterstützung vorübergehend eingestellt. Schon nach dem Schlusspfiff hatte der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert erklärt, dass der Anhänger nicht mehr in Lebensgefahr sei.

Der VfB hatte das Spiel mit 2:1 für sich entschieden. Am Mittwoch waren die Schwaben auch in Mainz erfolgreich und zogen mit einem 2:0 ins Achtelfinale des DFB-Pokals ein.