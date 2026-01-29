Was haben die Elbphilharmonie in Hamburg, das Schweriner Schloss in Mecklenburg-Vorpommern und das Klimahaus Bremerhaven gemeinsam? Es hat etwas mit Geld zu tun.

Bremen/Hamburg - Millionen Zwei-Euro-Münzen zeigen bald das Klimahaus Bremerhaven - eine der erfolgreichsten touristischen Einrichtungen im Norden Deutschlands. Das wirft Fragen auf.

Warum ist eine Wissens- und Erlebniswelt auf einer Münze zu sehen?

In jedem Jahr gibt es eine Zwei-Euro-Münze mit einem prägnanten Wahrzeichen eines Bundeslandes. Die Reihenfolge richtet sich nach der Präsidentschaft im Bundesrat, die in diesem Jahr beim Land Bremen liegt. Die Serie soll die einzelnen Bundesländer würdigen und regionale Besonderheiten zeigen. Das Klimahaus in Bremerhaven hat für das norddeutsche Bundesland Bremen eine große Bedeutung - es ist eine erfolgreiche Wissens- und Erlebniswelt rund um die Themen Klima, Wetter und Klimawandel. Das Bild mit dem besonderen Gebäude nah am Wasser und zwei Möwen am Himmel soll außerdem verdeutlichen, dass der Zweistädtestaat ein Wissenschaftsstandort am Meer ist.

Wie kommen die Zwei-Euro-Münzen zu den Menschen?

Die fünf Münzprägeanstalten in Berlin, Hamburg, Karlsruhe, München und Stuttgart stellen die Münzen her, wie eine Sprecherin der Bundesbank mitteilt. Anschließend werden sie durch die Filialen der Deutschen Bundesbank an Kreditinstitute und Wertdienstleister ausgegeben. Über die Kreditinstitute und Handelsunternehmen kommen die Münzen dann in den Umlauf und landen in den Geldbeuteln der Menschen. Mit ihnen kann im gesamten Euro-Raum bezahlt werden. Bis Ende des Jahres werden 30 Millionen Münzen mit dem Bild des Klimahauses geprägt und ausgegeben. Diese Stückzahl ist für jede Zwei-Euro-Gedenkmünze vorgesehen.

Was ist auf anderen norddeutschen Zwei-Euro-Münzen abgebildet?

Der berühmte Kreidefelsen Königsstuhl auf der Insel Rügen in Mecklenburg-Vorpommern ziert eine Münze aus dem Jahr 2024. Das Bundesland Hamburg war ein Jahr zuvor an der Reihe - diese Gedenkmünze zeigt die Elbphilharmonie.

Zur Würdigung Niedersachsens wurden im Jahr 2014 Zwei-Euro-Münzen mit der St. Michaeliskirche in Hildesheim hergestellt. Die Bremer Münze aus dem Jahr 2010 zeigt das Rathaus von Bremen und die Roland-Statue, die ein Symbol für die Freiheiten und Rechte der Stadt ist. Im Jahr 2008 gab es eine Hamburg-Münze mit dem Bild der Michaeliskirche. Das Schweriner Schloss in Mecklenburg-Vorpommern ziert Münzen aus dem Jahr 2007. Das Holstentor aus der Hansestadt Lübeck in Schleswig-Holstein ist ebenfalls auf Zwei-Euro-Münzen zu sehen - geprägt im Jahr 2006.

Sind Bundesländer-Gedenkmünzen für Sammler interessant?

Für Motivsammler können die Münzen interessant sein. Sammler, die auf den Wert der Münzen achten, haben an Münzen in solch hoher Auflage oft kein großes Interesse, wie der Münzsammler Harald Niehenke aus Osnabrück berichtet. „Das ist Massenware“, sagt er. Für ihn sei das Sammeln solcher Geldstücke sinnlos, erzählt der 70-Jährige, der sich seit mehr als 20 Jahren mit Münzen beschäftigt. Mehr als zwei Euro seien die Münzen nicht wert. Ihm zufolge sind bei vielen Sammlern eher besondere Silber- und Goldmünzen beliebt.