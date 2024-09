Berlin - Der 1. FC Union Berlin will seine Serie in der Fußball-Bundesliga ausbauen und auch bei Borussia Mönchengladbach punkten. Für die bislang ungeschlagenen Köpenicker sind die Gladbacher so etwas wie der Lieblingsgegner. In zehn Bundesliga-Duellen verließ der Hauptstadt-Club den Platz nur einmal als Verlierer. Linksverteidiger Tom Rothe, der beim 2:1 gegen Hoffenheim ein Tor erzielt hatte, wird den Berlinern am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zur Verfügung stehen. Der 19-Jährige konnte nach seiner Fußblessur wieder voll mittrainieren. Mit einem Sieg könnten sich die Eisernen im oberen Tabellendrittel festsetzen.