Daniel Bauer muss sich noch etwas gedulden. Dass er zum Chefcoach in Wolfsburg aufsteigt, gilt als sehr wahrscheinlich. Erst einmal soll aber gegen Freiburg der nächste Sieg her.

Wolfsburg - Trotz zuletzt zwei Siegen in Serie ist beim VfL Wolfsburg noch keine Trainerentscheidung zugunsten von Interimscoach Daniel Bauer gefallen. „Wir stehen in gutem Austausch, hatten gute und konstruktive Gespräche“, sagte Bauer. „Aber jetzt steht erst einmal das Spiel gegen Freiburg im Fokus. Wir wollen als Mannschaft mit drei Siegen in Serie in die Winterpause gehen, darauf liegt der Fokus. Und trotzdem führen wir gute Gespräche“, sagte Bauer.

Der 43-Jährige hatte Anfang November die Nachfolge von Paul Simonis angetreten und aus vier Spielen sieben Punkte geholt. Zuletzt gab es zwei Siege gegen Union Berlin und bei Borussia Mönchengladbach.

Es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass Bauer beim VW-Club zur Dauerlösung wird. Mit einer Verkündung durch Geschäftsführer Peter Christiansen und den neuen Sportdirektor Pirmin Schwegler wird nun nach dem Freiburg-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gerechnet.