Schweinehalter aus Brandenburg stehen unter Druck. Nach der Schließung des Schlachthofs Perleberg ist von einem „Schweinstau“ die Rede. Kann die Lücke geschlossen werden?

Wegen der Schließung des Schlachthofs in Perleberg herrscht laut Bauernverband ein „Schweinestau“ im Stall. (Symbolbild)

Potsdam - Nach der Schließung des großen Schweine-Schlachthofs in Perleberg in der Prignitz ist noch keine Lösung für neue Schlacht-Kapazitäten in Sicht. Wenn ein tragfähiges Konzept von Unternehmen vorliege, sei das Land bereit, auch Fördermöglichkeiten zu suchen und zu unterstützen, sagte Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) im Agrarausschuss des Landtags in Potsdam. Bislang habe sie aber noch kein Konzept gesehen.

Es liefen Gespräche über Perspektiven für Perleberg, ob sich möglicherweise eine Genossenschaft oder auch Zusammenschlüsse von landwirtschaftlichen Unternehmen engagieren könnten, hatte Wirtschaftsminister Daniel Keller (SPD) im Januar gesagt.

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern beklagte einen massiven „Schweinstau“ in den Betrieben als Folge der Schlachthof-Schließung. Schweinehalter aus Brandenburg bringen laut Agrarministerin Mittelstädt ihre Tiere nun zu Schlachthöfen nach Weißenfels und Zerbst in Sachsen-Anhalt sowie nach Niedersachsen und Polen. Mit der Schließung in Perleberg verliert Brandenburg seinen größten Schlachthof-Standort.