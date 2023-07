Wolfsburg - Stürmer Lukas Nmecha kämpft nach seinen Knieproblemen um den Anschluss beim VfL Wolfsburg. Die Teamkollegen des Fußball-Bundesligisten befänden „sich schon auf einem sehr hohen Fitnesslevel. Ich habe da noch einiges aufzuholen“, sagte Nmecha den „Wolfsburger Nachrichten“ und der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ (Mittwoch)“ . „Die absolute Power fehlt noch. Das merkt man im Spiel schon nach 15 Minuten, aber dann bekommt man so etwas wie die zweite Luft.“ Nmecha hatte im März sein letztes Ligaspiel absolviert.

Mit den Niedersachsen will der 24-Jährige „bald wieder international“ spielen. Wolfsburg hatte am letzten Spieltag der vergangenen Saison 1:2 gegen Absteiger Hertha BSC verloren. Statt Hoffnungen auf eine Europa-League-Qualifikation fiel der VfL durch ein spätes Tor von Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg (2:1) in der Nachspielzeit auf Rang acht zurück.

„Wir waren dicht dran am internationalen Geschäft, hätten die Europa League beinahe erreicht“, sagte Nmecha. Nun soll ein Platz für das europäische Geschäft gesichert werden. „Ich traue uns das diese Saison absolut zu.“