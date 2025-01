Landwirtschaft Nitratbelastung - OVG kippt Ausweisung „roter Gebiete“

Sind die sogenannten roten Gebiete rechtens, in denen Landwirte wegen hoher Nitratbelastung nicht so viel düngen dürfen? Das Oberverwaltungsgericht in Niedersachsen sieht Mängel bei der Regelung.