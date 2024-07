Nordholz - Nina Chuba und Tokio Hotel haben auf dem Deichbrand-Festival in Niedersachsen tausende Fans begeistert. Die Rapperin trat am Abend als erste Co-Headlinerin auf - mit einer Kette mit riesigem Herz-Anhänger. Die 25-Jährige, die auf Tiktok mehr als 870.000 Follower hat, sang unter anderem ihren Hit „Wildberry Lillet“. Derzeit arbeitet Chuba an ihrem zweiten Album.

Tokio Hotel diesmal ohne Pannen

Danach spielten Tokio Hotel - diesmal ohne Pannen. Vor einem Jahr hatte die Band um die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz (34) bei dem Festival mit Technikproblemen gekämpft und das Konzert schließlich abgebrochen. Diesmal sorgte Sänger Bill Kaulitz mit seinen Kostümen für Aufsehen: Er trug unter anderem ein schwarzes Leder-Outfit mit vielen Nieten und viel nackter Haut dazwischen sowie einen Overall in Discokugel-Optik. Auch der Rapper Cro trat als weiterer Co-Headliner auf. Später am Abend sollte auch die US-amerikanische Rockband Kings of Leon spielen.

IT-Probleme verzögern Auftritt von Big Special

Die weltweiten IT-Probleme hatten auch eine kleine Programmänderung beim „Deichbrand“ zur Folge: Wegen einer Flugverspätung hatte es die britische Rockband Big Special nicht geschafft, wie geplant um 16 Uhr auf der Bühne zu stehen, teilten die Organisatoren mit. Deshalb wurde das Programm auf der New Port Bühne verlängert - und das Duo aus Birmingham trat am Abend auf.

Erneut waren zehntausende Besucher auf dem Festivalgelände unterwegs und feierten vor den Bühnen. Das Festival in Nordholz bei Cuxhaven geht noch bis Sonntag. Die Stimmung sei durchweg positiv und absolut friedlich, teilte die Polizei mit.

Insgesamt sind bei dem Festival mehr als 120 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Hip-Hop, Electro, Pop, Rock, Alternative, Indie und Metal zu Gast. Der Veranstalter rechnete mit rund 60.000 Besuchern täglich.