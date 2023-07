Coswig/Magdeburg - Wegen des derzeit niedrigen Wasserstandes ist der Betrieb der Fähren in Sachsen-Anhalt teils eingestellt oder beeinträchtigt. Wie der Betreiber der Elbfähre in Coswig (Landkreis Wittenberg) am Mittwoch mitteilte, wurde der Verkehr noch am selben Tag auf unbestimmte Zeit eingestellt. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, sei abhängig vom Pegelstand, hieß es.

Die Fahrten der Weißen Flotte in Magdeburg waren durch das Niedrigwasser beeinträchtigt. Eigenen Angaben zufolge mussten die Schiffe am 8. Juli zum Kanalsystem des Mittellandkanals verlegt werden. „Wir mussten den Fahrplan ein wenig anpassen. Das größere Problem ist aber, dass die Leute da schlecht hinkommen“, sagte ein Sprecher.