Niedrigste Spargelernte in Niedersachsen seit 2013

Hannover - Die Spargelernte in Niedersachsen dürfte im laufenden Jahr Schätzungen zufolge so niedrig ausfallen wie seit 2013 nicht mehr. Insgesamt wurden auf 4400 Hektar ertragsfähiger Fläche 23 200 Tonnen Spargel gestochen, wie das Landesamt für Statistik auf der Basis vorläufiger Ergebnisse am Donnerstag mitteilte. Damit werde die wegen der kühlen Witterung im März und April etwas verspätet begonnene niedersächsische Spargelernte 2023 voraussichtlich um 8,2 Prozent niedriger als im Vorjahr ausfallen. Im vergangenen Jahr wurden noch 26.100 Tonnen Spargel gestochen - auf einer Fläche von rund 4500 Hektar.

Auch wenn die Spargel-Anbaufläche in Niedersachsen seit Jahren schrumpft: Im laufenden Jahr kam erneut der größte Anteil des gesamten deutschen Spargels aus dem Bundesland - mehr als 20 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte. Künftig könne sich dies aber ändern. Denn auch die noch nicht ertragsfähige Spargelfläche im Land verringere sich seit Jahren. 2023 ging diese laut Statistikamt um 14,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf rund 500 Hektar zurück.