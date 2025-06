Potsdam - Angesichts kühler Temperaturen und Regen am Pfingstwochenende bleibt die Waldbrandgefahr in Brandenburg zunächst niedrig. Wie das Agrar- und Forstministerium mitteilte, liegt die Gefahr aktuell je nach Region zwischen den Stufen eins und zwei auf der fünfstufigen Skala. Besonders gering ist das Risiko in Potsdam-Mittelmark und der Prignitz (Stufe 1). Etwas höher liegt es in der Uckermark, in Teltow-Fläming sowie in Spree-Neiße und der Stadt Cottbus (Stufe 2).

Noch vor dem Wochenende hatte das Ministerium gewarnt, dass mit steigender Gefahr zu rechnen sei.

Brandenburg ist mit ausgedehnten Kiefernwäldern, geringem Niederschlag und leichten Sandböden laut Landesbetrieb Forst das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit. In der aktuellen Waldbrandsaison sind die Feuerwehren in Brandenburg bis Ende Mai zu 125 Waldbränden ausgerückt.