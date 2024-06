Hannover - Sportvereine in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr ihre Mitgliederzahl gesteigert. 2023 kamen rund 80.000 Mitgliedschaften (plus drei Prozent) hinzu, wie das Sportministerium und der Landessportbund in Hannover am Montag mitteilten. In den rund 9100 Sportvereinen im Bundesland sind derzeit mehr als 2,6 Millionen Mitglieder - das ist etwa jeder dritte Einwohner im Bundesland. Turnen und Fußball stellen demnach die beiden größten Sparten und machen zusammen mehr als die Hälfte der Mitglieder aus.

Sportministerin Daniela Behrens (SPD) wertete die Zahlen als Beleg dafür, dass Sportvereine ein fester Bestandteil des gemeinschaftlichen Lebens seien und der Mitgliederrückgang in der Corona-Pandemie überwunden sei. Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender des Landessportbunds, zeigte sich besonders erfreut über viele Kinder, die im vergangenen Jahr in Vereine eingetreten seien.

Mit Blick auf die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sowie die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris in diesem Jahr sagte Behrens: „Sport verbindet, und wenn wir in diesen außerordentlich schwierigen Zeiten etwas dringend brauchen können, sind es verbindende Erlebnisse.“