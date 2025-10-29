Hier werden kleine Bäumchen groß. Niedersachsen führt das Baumschul-Ranking an – kein anderes Bundesland hat mehr Betriebe oder größere Flächen.

Wiesbaden/Hannover - In Niedersachsen sprießt es kräftig: Mehr als ein Viertel der deutschen Baumschulfläche liegt im Land zwischen Harz und Küste. Die dortigen Betriebe bewirtschaften im laufenden Jahr rund 4.060 Hektar – das sind 26,4 Prozent der gesamten deutschen Baumschulfläche, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Mit 346 Betrieben liegt Niedersachsen unverändert an der Spitze, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (293 Betriebe, 3.230 Hektar) und Schleswig-Holstein (200 Betriebe, 2.630 Hektar). Insgesamt zählen die Statistiker bundesweit 1.368 landwirtschaftliche Betriebe mit zusammen rund 15.350 Hektar Fläche. Seit der letzten Erhebung im Jahr 2021 ist ihre Zahl um knapp elf Prozent gesunken, die Fläche um 10,5 Prozent, wie das Bundesamt weiter mitteilte.

In den Baumschulen gedeihen Jungpflanzen für Ziersträucher, Hecken und Obstgärten ebenso wie Forstpflanzen, Rosen und Koniferen, zu denen beliebte Weihnachtsbaumarten zählen.