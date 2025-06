Zu der 35. Ausgabe des Internationalen Filmfests Emden-Norderney werden in den kommenden Tagen wieder viele Kino- und Filmfans erwartet. Eröffnet wird das Festival heute mit dem niederländischen Drama „Tegendraads“, das von italienischen Gastarbeitern in der Textilindustrie in den 1960er Jahren handelt, wie die Veranstalter mitteilten.

51 Lang- und 28 Kurzfilme aus acht europäischen Ländern sowie aus Kanada, Indien und Australien stehen in diesem Jahr in der Seehafenstadt und auf der Nordseeinsel auf dem Programm. Viele dieser Filme sind als Uraufführungen oder deutsche Erstaufführungen zu sehen. Insgesamt 21 Filme gehen in diesem Jahr in das Rennen um den mit 15.000 Euro dotierten Hauptpreis, den Score Bernhard Wicki Preis. Als prominente Gäste werden unter anderem die Schweizer Kabarettlegende Emil Steinberger und die Schauspielerin Nora Tschirner erwartet, die auch den diesjährigen Emder Schauspielpreis erhält.

Das Filmfest in Ostfriesland zählt zu den größten Publikumsfestivals in Niedersachsen. Im vergangenen Jahr kamen rund 21.000 Besucherinnen und Besucher. Die Preisverleihungsgala ist am Sonntag.