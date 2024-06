Leipzig - Viele Tausend Fans der niederländischen Fußball-Nationalmanschafft haben Leipzigs Straßen in ein orangefarbenes Fest verwandelt. Die „Elftal“ traf am Freitagabend in ihrem zweiten EM-Gruppenspiel auf Frankreich. Vor dem Anpfiff des Spiels beteiligten sich laut Polizei zwischen 20.000 und 25.000 Anhänger der Niederländer an einem Fanmarsch. Die meisten trugen orangefarbene Trikots und Mützen.

Auch die französischen Fans organisierten einen Fanmarsch. Dieser fiel mit 4600 Menschen nach Polizeiangaben aber deutlich kleiner aus. Die Stimmung in der Stadt war ausgelassen. Bis auf vereinzelte Pyrotechnik sei alles friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin.