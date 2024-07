Berlin Thunder konnte sich kurz Hoffnungen machen. Doch in der European League of Football ist das Topteam aus Wien einfach nicht zu knacken.

Berlin - Auch im Rückspiel gab es für Berlin Thunder gegen Vienna Vikings in der European League of Football (ELF) nichts zu holen. Am achten Spieltag verloren die Berliner im heimischen Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark gegen das Topteam mit 9:34 (6:17). Der Touchdown durch Aaron Jackson zu Beginn des zweiten Viertels ließ nur kurz Hoffnung bei den Hausherren aufkommen, die Partie gegen den Dauerrivalen endlich erfolgreich bestreiten zu können.

Die Wiener waren aber auch diesmal zu dominant und bestimmten das Geschehen auf dem Rasen. Trotz der Niederlage gegen die Österreicher bleibt die Mannschaft von Cheftrainer Johnny Schmuck auf dem zweiten Rang in der Eastern Division. Die Vikings bleiben mit dem Erfolg ungeschlagen an der Spitze der Gruppe.