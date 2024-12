Popsänger Nico Santos ist in diesem Jahr Vater geworden. Im kommenden Jahr soll die Musik wieder eine größere Rolle spielen. Und das hat auch einen Grund.

Bielefeld - Popmusiker Nico Santos (31), der in diesem Jahr zum ersten Mal Vater wurde, hat sich musikalisch in den vergangenen zwölf Monaten etwas zurückgehalten - was ihm aber nicht schwerfiel. „Es war ein sehr spannendes Jahr. Und ich habe über mich gelernt, dass die Balance zwischen Musik und Familie doch ganz gut klappt“, sagte Santos („Better“) der Deutschen Presse-Agentur.

Im kommenden Jahr möchte er wieder mehr Musik herausbringen und öfter auftreten. „Weil sich beide Sachen so gut kombinieren lassen, das hat mich natürlich bestärkt.“

Der Sänger mit spanischen Wurzeln freut sich jetzt erst mal auf ein Weihnachtsfest mit der Familie auf Mallorca - mit einer ganz besonderen Tradition. „Es gibt keine Geschenke, bevor wir nicht alle "Oh Tannenbaum" gesungen haben.“