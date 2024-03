Der Syntainics MBC geht in Hamburg unter. Schon am Samstag empfängt man Chemnitz zum brisanten Derby unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Die Sachsen gewannen bisher alle Duelle.

Weißenfels - Nach der blamablen Pleite in Hamburg fordert MBC-Trainer Predrag Krunic eine klare Leistungssteigerung im Ost-Derby gegen die Niners Chemnitz. „Wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, waren nicht physisch genug. Hamburg ist dafür umso besser ins Spiel gestartet und war sehr präsent. Darauf haben wir lange keine Antwort gefunden“, sagte der 56-Jährige nach dem 76:107 des Basketball-Bundesligisten im Norden.

Bereits am Samstag (16.00 Uhr) geht es für den Syntainics MBC weiter, Chemnitz kommt zum stets brisanten Derby. „Wir werden jetzt den Blick nach vorn richten“, betonte Krunic. Die Partie wird auf Dyn, aber auch vom MDR live übertragen. Der Club teilte am Donnerstag zudem mit, dass die Sicherheitsvorkehrungen erhöht wurden. Dadurch könne es zu längeren Wartezeiten bei der Anreise und am Einlass kommen.

In der Bundesliga hat Chemnitz bisher jedes Spiel gegen den MBC gewonnen. Und die Sachsen kommen mit enormem Selbstvertrauen nach Weißenfels. In der Liga steht Chemnitz auf Platz zwei, im Halbfinal-Hinspiel des Fiba Europe Cups siegte die Mannschaft am Mittwochabend bei den favorisierten Bilbao Baskets 98:73. Nach dem Gastspiel beim MBC empfangen die Niners die Basken zum Rückspiel und können erstmals in ein europäisches Finale einziehen.