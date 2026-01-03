Luis Diáz schaffte es aus ärmlichen Verhältnissen zum Fußball-Multimillionär. Über seinen Werdegang hat der Kolumbianer nun einen Song aufgenommen.

München - Bayern Münchens Stürmerstar Luis Díaz will 2026 nicht nur auf dem Fußballplatz feiern - sondern auch als Sänger begeistern. Der Kolumbianer veröffentlichte zum Jahresbeginn in den sozialen Netzwerken seinen ersten eigenen Song samt dazugehörigem Musikvideo.

In dem Lied mit dem Titel „La Promesa“ - also das Versprechen - singt er von seinem Werdegang von ärmlichen Verhältnissen bis in die Weltspitze. „Dieser Song entstand aus tiefstem Herzen“, schrieb Diáz bei Instagram. „Er ist das Resultat eines langen Weges, des Glaubens, der Arbeit und der Liebe. Ein Weg, auf dem Gott gehandelt und wo meine Familie mit mir und für mich gekämpft hat.“

Der Titel des Liedes bezieht sich laut Diáz auf ein Versprechen an seine Familie, ihr mit dem im Fußball verdienten Geld ein Haus zu kaufen. Diese „Promesa“ konnte der inzwischen 28 Jahre alte Fußball-Multimillionär einlösen.