  3. Fußball-Bundesliga: Neuzugang verletzt: Werder wochenlang ohne Wöber

Nur zwei neue Spieler hat Bremen in diesem Sommer bislang verpflichtet. Und einer von ihnen wird die ersten Bundesliga-Wochen auch noch verpassen.

Von dpa 17.08.2025, 13:41
Fällt mehrere Wochen aus: Werder-Neuzugang Maximilian Wöber. Carmen Jaspersen/dpa

Bremen - Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss für mehrere Wochen auf seinen Neuzugang Maximilian Wöber verzichten. Der Abwehrspieler aus Österreich erlitt am Freitagabend beim DFB-Pokal-Aus in Bielefeld (0:1) eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel. Das gaben die Bremer nach einer MRT-Untersuchung bekannt. Der 27-jährige Wöber war in der Sommerpause als einer von bislang nur zwei Neuzugängen von Leeds United verpflichtet worden.