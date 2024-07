Leipzig - RB Leipzigs Neuzugang Assan Ouedrago verfolgt mit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 in die Messestadt große Ziele. „Jeder träumt davon, mal für die A-Natio zu spielen. Man sieht, dass es Weltklasse ist – das höchste Niveau, was man erreichen kann“, sagte der U17-Welt- und Europameister bei seiner Vorstellung in Leipzig.

Zuvor muss er aber noch einige Entwicklungsschritte gehen. Er wolle noch konsequenter und zielstrebiger werden, sich in seinem Spiel verbessern und auf einer größeren Plattform spielen und sich beweisen, sagte der 18-Jährige.

RB hatte bei seiner Verpflichtung offen gelassen, ob er direkt in den Profikader aufgenommen oder vielleicht doch noch einmal verliehen wird, um weiter Spielpraxis zu sammeln. „Ich bin hier und probiere, mich hier durchzusetzen. Ich bin hierher gewechselt, weiß, was auf mich zukommt, probiere, die Herausforderung anzunehmen und erstmal hierzubleiben. Das ist mein Ziel“, sagte der 1,91 Meter große Mittelfeldspieler, der angeblich auch vom FC Bayern München heftig umworben worden war.

In jedem Fall ist der Sprung aus der 2. Bundesliga zu einem Champions League-Teilnehmer enorm groß. „Um ehrlich zu sein, es fällt mir schon schwer am Anfang, weil es das komplette Gegenteil von dem ist, was ich die ganzen Jahre vorher gespielt habe. Das aggressive Pressing, das Durchlaufen kannte ich so noch nicht. Es wird dauern, aber wenn ich mich richtig reinhänge, wird es klappen“, sagte Ouedraogo.