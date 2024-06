Döbeln - In Döbeln wird seit Montagmorgen eine Neunjährige vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Das Mädchen hatte sich am Morgen gegen 06.50 Uhr auf den Weg zur Schule in der Bayerischen Straße gemacht, wie die Polizeidirektion Chemnitz am Abend mitteilte. Meist nutze sie dazu den Bus der Linie C. Ob sie mit diesem am Montag unterwegs war, war noch nicht bekannt. Ermittlungen ergaben, dass sie nicht am Unterricht teilgenommen hatte. Es gebe keine Anhaltspunkte, wo das Kind im Tagesverlauf war.

Nachdem die Schülerin am Nachmittag nicht nach Hause zurückgekehrt war, erstatteten Angehörige am Abend eine Vermisstenanzeige. Die Polizei startete sofort Suchmaßnahmen im Bereich Döbeln und prüfte mögliche Aufenthaltsorte des Kindes, wie es hieß. Auch ein Fährtensuchhund und ein Polizeihubschrauber kamen zum Einsatz.

Das Mädchen ist etwa 1,40 Meter groß und hat dunkelblonde, mittellange Haare. Am Montagmorgen war es mit einem lila T-Shirt, einer schwarzen Jeans, einer hell-türkisen Jacke sowie dunkelblauen knöchelhohen Schuhen bekleidet. Es hat einen rosa Schulranzen.

Die Polizei fragt: Wer hat das Mädchen seit dem Morgen gesehen? Wem ist das Mädchen im Bus oder sonst im Bereich Döbeln aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?