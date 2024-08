Hude - Bei einem Auffahrunfall mit einem Kleinbus in Hude im Landkreis Oldenburg haben neun Menschen Verletzungen erlitten. Am Sonntag habe ein 51-Jähriger seinen Kleinbus wegen eines Staus bis zum Stillstand abbremsen müssen, teilte die Polizei mit. Ein 43-Jähriger in einem Kleinwagen bemerkte dies offensichtlich zu spät und fuhr auf. Dabei wurden alle sechs Insassen des Kleinbusses verletzt - der Fahrer, seine ebenfalls 51 Jahre alte Frau und vier Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren. Auch die drei Insassen des Kleinwagens, der Fahrer, seine 40 Jahre alte Frau und eine 66-Jährige, wurden verletzt. Die beiden Frauen kamen per Rettungswagen in eine Klinik.