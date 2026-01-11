In Dresden retten Feuerwehrleute Bewohner aus einem brennenden Haus. Es gibt Verletzte. Ein Kind wird per Drehleiter geborgen.

Nach einem Kellerbrand in Dresden musste ein Kind per Drehleiter gerettet werden. Das Mehrfamilienhaus ist vorerst unbewohnbar. (Symbolbild)

Dresden - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Dresden haben Einsatzkräfte zahlreiche Menschen gerettet. Das Feuer war am Sonntagmittag im Keller des Gebäudes am Otto-Dix-Ring ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Ein Kind wurde demnach mit Hilfe einer Drehleiter aus einem Fenster im dritten Obergeschoss in Sicherheit gebracht. Die Polizei hat den Angaben nach Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Insgesamt seien 15 Menschen von Kräften der Feuerwehr gerettet worden, hieß es. Neun Personen wurden den Angaben nach mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner seien vorübergehend bei Freunden, Bekannten oder in einer Notunterkunft untergekommen. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Rund 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.