In einem Seniorenzentrum bricht ein Feuer aus - vermutlich wegen eines Adventskranzes. Mehrere Wohnungen sind nun nicht bewohnbar.

Neun Verletzte bei Brand in Seniorenzentrum

Die Polizei rückte am Montag zu einem Einsatz in einem Seniorenzentrum aus. (Symbolbild)

Bissendorf - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Bissendorf (Landkreis Osnabrück) sind neun Menschen verletzt worden. Das Feuer war vermutlich wegen eines Adventskranzes in einer Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Acht Menschen erlitten bei dem Brand am Montagnachmittag leichte Verletzungen, eine Person wurde schwer verletzt. Nähere Angaben zu den Verletzten wurden zunächst nicht bekannt. Mehrere Wohnungen seien derzeit nicht bewohnbar, hieß es. Zuvor hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) berichtet.