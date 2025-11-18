In einem kleinen Dorf in Kasachstan hat eine Familie nach einer Feier viele Gäste im Haus. In der Nacht bricht plötzlich ein Feuer aus.

Astana - Durch einen verheerenden Brand im Süden Kasachstans sind zwölf Menschen, darunter neun Kinder getötet worden. Drei Menschen seien bewusstlos aus einem brennenden Haus geborgen worden, meldete die Nachrichtenagentur Tengrinews unter Berufung auf den Katastrophenschutz. Der Unglücksort Algabas ist ein Dorf ganz im Süden des zentralasiatischen Landes; nächste große Stadt in 100 Kilometern Entfernung ist die usbekische Hauptstadt Taschkent.

Den Angaben nach erfassten die Flammen ein zweigeschossiges Wohnhaus vollständig. Wie Nachbarn sagten, seien nach einer Feier viele Gäste in dem Haus gewesen, meldete Tengrinews. Aus der kasachischen Hauptstadt Astana ordnete Präsident Kassym-Schomart Tokajew Ermittlungen zur Brandursache an. Außerdem sagte er den Hinterbliebenen Hilfe zu.