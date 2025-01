Neues Jahr mit neuen Erdenbürgern: In mehreren Kliniken haben an Silvester und Neujahr Babys das Licht der Welt erblickt.

Erfurt/Jena/Meiningen - Der Jahreswechsel hat einigen Thüringer Familien Nachwuchs beschert. Gleich zwei Babys erblickten am Helios Klinikum in Meiningen das Licht der Welt: Der kleine Tino und die kleine Malina seien ebenso wie ihre Mütter wohlauf, teilte das Klinikum mit. Insgesamt brachten Mütter im nun vergangenen Jahr 535 Babys in der Meininger Klinik zur Welt.

Am Uniklinikum in Jena kam als erstes Baby im neuen Jahr dort die kleine Maria Andrea in den frühen Morgenstunden des Neujahrstags zur Welt. Das Mädchen sei gesund und habe ihren Eltern einen besonderen Start ins Jahr 2025 bereitet, teilte das Uniklinikum mit. Dort wurden im vergangenen Jahr insgesamt 1.244 Geburten mit 1.292 Kindern gezählt - denn auch einige Zwillingsgeburten waren darunter und sogar eine Drillingsgeburt.

Noch am letzten Tag des alten Jahres kam am Abend mit Bruno ein Silvesterbaby im Katholischen Krankenhaus (KKH) in Erfurt zur Welt. Der Junge ist das zweite Kind seiner Eltern. Im vergangenen Jahr wurden am KKH 479 Babys geboren: 232 Mädchen und 247 Jungen.