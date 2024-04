Leipzig/Königshain-Wiederau - Im Landkreis Mittelsachsen ist eine hochmoderne Windkraftanlage fertiggestellt worden. Das Windrad in Königshain-Wiederau mit einer Leistung von 5560 Kilowatt soll jährlich mehr als 4600 Haushalte mit Strom versorgen. Inklusive Rotorblätter kommt es auf eine Höhe von 246,6 Metern.

„Wir Leipziger Stadtwerke sind stolz auf unser erstes selbst projektiertes Windrad - in Kooperation mit sehr professionellen Partnern“, sagte der Projektleiter der Stadtwerke, Philipp Wille, am Dienstag in Leipzig. Die Anlage wurde gemeinsam mit dem Windanlagenbauer Enercon und dem sächsischen Windparkspezialisten EAB New Energy errichtet. Durch Verzögerungen bei Transportgenehmigungen und Zulieferern hat die Bauphase laut EAB New Energy etwas länger gedauert als geplant.

Die erneuerbare Energie soll über eine 13 Kilometer lange Leitung ins Umspannwerk Mittweida geliefert werden. Die Partner der Leipziger Stadtwerke wollen bis zum Jahresende ein zweites Windrad errichten - mit der gleichen Höhe und Leistung.