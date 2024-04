Besucher des Botanischen Gartens können nun die Pflanzenwelt Australiens, Südafrikas und der Kanaren erleben. Auch Studierende und Schüler sollen von den neuen Beeten in der Orangerie profitieren.

Leipzig - Im Botanischen Garten der Universität Leipzig ist das neue Mediterranhaus eröffnet worden. „Wir freuen uns sehr, dass mit dem Mediterranhaus ein besonderer Begegnungsort für die Universität, die Wissenschaft und die Öffentlichkeit mit viel Liebe zum Detail geschaffen wurde“, sagte der Direktor des Botanischen Gartens, Christian Wirth, bei der Einweihung am Donnerstag in Leipzig. So etwas habe dem Garten bisher gefehlt. „Das Mediterranhaus ist das neue Herz unserer Gewächshäuser und macht den Garten nun vollständig zur grünen Stube der Universität.“

Für das Mediterranhaus wurde die Orangerie mit zwei neuen Beetflächen umgebaut. In diesen Beetflächen seien nicht nur typische Florenelemente Australiens, Südafrikas und der Kanaren für Besucherinnen und Besucher erlebbar. Sie sollen auch für die Lehre der Studierenden und die Bildung von Schülerinnen und Schülern genutzt werden. Demnach wurden die entsprechenden mediterranen Arten bisher nur als Topfpflanzen kultiviert. Diese wurden und werden ausschließlich als Kübelpflanzen im Sommer im Freiland und im Winter in der Orangerie untergebracht.

Im Mediterranhaus sollen künftig auch Ausstellungen, Pflanzenschauen, Diskussionsabende, Vorträge und Präsentationen stattfinden. Interessierte können das Mediterranhaus ab sofort zu den gewöhnten Öffnungszeiten der Gewächshäuser des Botanischen Gartens der Universität besuchen.