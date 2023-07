Blankenburg - Das neue Harzer Löschflugzeug hat die örtlichen Feuerwehren am Mittwoch bei einem Waldbrand nahe Blankenburg unterstützt. In Heers brenne seit etwa 16 Uhr auf einer abgelegenen Steilhangfläche unterhalb der Burgruine Regenstein der Wald, teilte der Landkreis Harz der Deutschen Presse-Agentur am Abend mit.

Etwa 80 Feuerwehrkräfte seien im Einsatz, hieß es. Das Flugzeug sei seit zwei Stunden in der Luft und kämpfe gemeinsam mit den Feuerwehren und Kräften der Bundeswehr gegen die Ausbreitung der Flammen in dem nördlich von Blankenburg gelegenen Waldgebiet.

Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse lobte die Einsatzleitung. „Der Einsatz unseres Löschflugzeuges ist eine mutige und richtige Entscheidung“, erklärte Lohse laut dem Landkreis vor Ort. Ohne Flugzeug wäre die Brandfläche mindestens doppelt so groß.