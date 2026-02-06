Magdeburg - Wer sich für eine Ausbildung, einen dualen Studiengang, Vorbereitungsdienste oder Praktika in der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts interessiert, kann künftig ein neues Karriereportal nutzen. Unter karriere.sachsen-anhalt.de gebe es umfassende Informationen über aktuelle Einstiegsmöglichkeiten, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. „Ob eine Ausbildung zum Bauzeichner, ein Duales Studium in der Elektro- und Informationstechnik oder das Rechtsreferendariat - Sachsen-Anhalt bietet eine große Bandbreite an spannenden Karrieremöglichkeiten“, erklärte Innenmininsterin Tamara Zieschang (CDU).

In der Landesverwaltung stehen den Angaben zufolge 29 Ausbildungsberufe, 19 Studienangebote, 6 Vorbereitungsdienste und 10 Referendariate zur Auswahl. Für das Land Sachsen-Anhalt arbeiteten mit Stand Dezember 2025 etwa 44.500 Bedienstete, nicht eingerechnet sind Beschäftigte an Hochschulen. Der Altersdurchschnitt liegt bei 46,9 Jahren. „Für die kommenden Jahre ergibt sich ein hoher Bedarf an qualifiziertem Fachpersonal über alle Berufsgruppen“, hieß es weiter.