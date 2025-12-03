Wegen der Bedrohung aus Russland baut Deutschland die Luftverteidigung aus. Israel hat dazu sein System Arrow 3 geliefert.

Berlin - Die Bundeswehr verstärkt ihre Fähigkeiten in der Abwehr von Raketenangriffen. Dazu wird auf dem ostdeutschen Fliegerhorst Holzdorf am Mittwoch der erste Schritt zur Inbetriebnahme des neuen Flugabwehrsystems Arrow 3 gemacht. Der Militärflughafen Holzdorf am Bundeswehrstandort Schönewalde liegt südlich von Berlin auf der Landesgrenze zwischen Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen.

Generalinspekteur Carsten Breuer und der Inspekteur Luftwaffe, Generalleutnant Holger Neumann, werden die sogenannte Anfangsbefähigung des in Israel beschafften Waffensystems erklären, wie die Luftwaffe erklärte.

Die Beschaffung des israelischen Flugabwehrsystems ist eine Reaktion auf die Bedrohung durch Russland. Arrow soll dabei eine Lücke in der Abwehr schließen. Die Bundeswehr erstmals die Fähigkeit zur Bekämpfung von anfliegenden ballistischen Flugkörpern außerhalb der Erdatmosphäre.