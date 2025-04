Steht vor einem Umzug in die Staatskanzlei: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies. (Archivbild)

Twistringen - Die Nachfolge des designierten niedersächsischen Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) im Wirtschaftsministerium wird womöglich doch erst nach Ostern offiziell geklärt. „Wir sind in guten Gesprächen, aber möglicherweise erfolgt das auch erst nach Ostern“, sagte Lies am Rande eines Termins in Twistringen (Landkreis Diepholz).

Der SPD-Politiker soll am 20. Mai als Regierungschef von Stephan Weil übernehmen, der sich nach mehr als zwölf Jahren an der Spitze der Landesregierung zurückzieht.

Eine Regierungssprecherin hatte Anfang April erklärt, es werde versucht, die Umbildung des Kabinetts bis Ostern zu klären. Als möglichen neuen Wirtschaftsminister handeln mehrere Medien den SPD-Fraktionschef Grant Hendrik Tonne, der von 2017 bis 2022 bereits Kultusminister war.