Beim Transport am Freitag war der Weihnachtsbaum für das Berliner Parlament zerbrochen - und wurde nur für kurze Zeit aufgebaut. Wie es nun weitergehen soll.

Berlin - Nach dem Baum-Drama vor dem Berliner Abgeordnetenhaus soll dorthin ein neuer Weihnachtsbaum kommen. „Es wird einen Baum geben“, sagte ein Sprecher der Parlamentsverwaltung. Am Samstagmorgen sei der alte Baum abtransportiert worden.

Eigentlich sollte am Freitag vor dem Berliner Parlament ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden. Jedoch zerbrach die rund zehn Meter lange Fichte auf einem Lastwagen beim Transport. Aufgestellt wurde der Baum zunächst trotzdem. Arbeiter betätigten sich kreativ: Sie befestigten die abgebrochene Spitze mit Hilfe einer Metallkonstruktion auf dem unteren Teil. Doch als Dauerlösung wurde diese Lösung dann später aus Sicherheitsgründen verworfen. Die Spitze wurde wieder abgenommen.

Wann genau es den Ersatz geben soll, ist laut Sprecher bislang nicht klar. An dem Ziel, die Lichter vor dem Abgeordnetenhaus am kommenden Donnerstag (27. November) angehen zu lassen, werde aber festgehalten. „Das ist der Termin, an dem wir auch weiterhin einen Weihnachtsbaum dort beleuchten wollen“, sagte der Sprecher.