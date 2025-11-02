Letschin - Erneut ist in einem Geflügelbetrieb im Landkreis Märkisch-Oderland die Vogelgrippe ausgebrochen. Es betrifft einen Bestand mit rund 10.000 Pekingenten in Sietzing, einem Ortsteil der Gemeinde Letschin, wie eine Sprecherin der Kreisverwaltung der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe den Nachweis auf das Virus erbracht.

Wann die 10.000 Pekingenten, die laut Kreis im Stall gehalten wurden, getötet werden, war noch unklar. „Ich nehme an, morgen“, sagte die Kreis-Sprecherin. In dem Landkreis mussten wegen des Ausbruchs der Tierseuche in diesem Herbst bereits mehr als 130.000 Gänse und Enten in Geflügelbetrieben getötet werden. Brandenburg ist eines der Bundesländer, das bundesweit mit am stärksten von der Geflügelpest betroffen ist.