Hamburg - Mitarbeiter der deutschen Tochter des Windkraftanlagenherstellers Vestas können mit mehr Geld rechnen. Vestas Deutschland und die Industriegewerkschaft Metall Küste aus Hamburg haben sich auf einen neuen Haustarifvertrag geeinigt, wie beide Seiten in Hamburg mitteilten. Demnach sollen die Entgelte insgesamt in zwei Stufen um 5,1 Prozent steigen. Das entspricht der im November beschlossenen Entgeltsteigerung aus der Metall- und Elektroindustrie. Weitere Zahlungen seien vereinbart. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zwei Jahren, wie Vestas mitteilte.

Grundlage der Verhandlung war der Haustarifvertrag, auf den sich die Gewerkschaft und Vestas 2023 nach 123 Streiktagen geeinigt hatten. Vestas, mit Hauptsitz im dänischen Aarhus, beschäftigt laut Website rund 2.300 Mitarbeiter in Deutschland. Unter anderem unterhält das Unternehmen in Travemünde bei Lübeck ein Generatorenwerk und betreibt einen Standort in Husum. Vestas Deutschland sitzt in Hamburg.